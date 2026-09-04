« KALI » : Djely Kaba Bintou et Saifond font vibrer l’amour en trois langues

La scène musicale guinéenne s’enrichit d’une nouvelle déclaration d’amour. Djely Kaba Bintou et Saifond dévoilent ce 4 septembre 2026 le clip de « KALI », une collaboration qui mise sur la complémentarité des voix et la richesse linguistique du terroir guinéen.

Chantée notamment en soussou, maninka et pular, la chanson met en scène deux voix qui se répondent autour d’un même thème : celui d’un amour sincère, fondé sur la confiance, la fidélité et le respect.

Dans son intervention en soussou et en maninka, Djely Kaba Bintou décrit un homme différent des autres, capable de rendre sa partenaire heureuse plutôt que de la faire souffrir. Elle insiste également sur la nécessité, pour certains hommes, de comprendre la valeur et la place de la femme dans une relation : « Tu n’es pas comme eux. Toi, tu me rends heureuse, tu ne me fais pas pleurer. Khamet Dimedi Maara, il est fort, il est galant. Il y a certains parmi les hommes qui ne respectent pas la femme, qui ne connaissent pas la place de la femme. »

Saifond, de son côté, répond en pular avec un engagement tout aussi affirmé. Ses paroles évoquent une femme définitivement installée dans son cœur et son esprit, tout en exprimant une volonté de rester fidèle face aux difficultés : « Dans mon cœur, tu es calée, dans mon esprit, il n’y a que toi seule. Tu m’as choisie, je ne vais courir après aucune autre femme. Quelle que soit ta charge, je ne vais pas te repousser. Tu n’as rien à craindre. »

À travers ces échanges, « KALI » se présente comme davantage qu’une simple chanson romantique. Le titre défend une conception de l’amour basée sur le choix de l’autre, la loyauté et la capacité à traverser les épreuves ensemble.

Le morceau fait ainsi de l’amour un lien durable, une présence « gravée dans le cœur et dans l’esprit », que l’on choisit de préserver au quotidien. La complémentarité entre Djely Kaba Bintou et Saifond donne au titre une dimension à la fois intime et universelle, tout en valorisant les langues et les expressions culturelles guinéennes.

Avec « KALI », les deux artistes livrent finalement une ode à l’amour mature, où la complicité se conjugue avec le respect, la fidélité et la volonté de construire une relation solide.