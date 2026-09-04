Poursuivi pour « provocation à la haine » : le procès d’Algassimou Diallo renvoyé devant la Cour suprême

Le dossier de l’ancien magistrat Algassimou Diallo a été examiné ce vendredi 4 septembre 2026 devant les chambres réunies de la Cour suprême. L’ancien avocat général près cette juridiction est poursuivi pour des faits présumés de « provocation à la discrimination, à la haine pour discrimination et association de malfaiteurs ».

L’audience était présidée par Ibrahima Sory I Tounkara, avec El Hadj Sidy Souleymane N’Diaye représentant le ministère public.

Dès l’ouverture des débats, les avocats d’Algassimou Diallo ont sollicité le renvoi de l’audience à la fin des vacances judiciaires. La défense a fait valoir qu’elle ne pouvait pas plaider durant cette période. Une demande à laquelle le ministère public s’est opposé.

Après les échanges entre les parties, le président de l’audience a indiqué que la Cour rendrait sa décision sur cette demande de renvoi lors de sa prochaine audience prévue le 8 septembre. Le dossier a ainsi été renvoyé à cette échéance.

Un dossier qui s’est accéléré depuis août

Cette audience intervient deux jours après l’audition à huis clos d’Algassimou Diallo à la Cour suprême. Le 2 septembre, l’ancien magistrat avait été entendu pendant plusieurs heures dans le cadre de la procédure engagée contre lui. Il avait ensuite été placé en détention à la prison de Coyah.

Le dossier avait connu une nouvelle évolution en août. Après une interdiction de sortie du territoire, Algassimou Diallo a été révoqué du corps de la magistrature à l’issue d’une procédure disciplinaire. Le Conseil supérieur de la magistrature lui reprochait notamment des manquements à ses obligations statutaires.

Le rendez-vous est donc pris le 8 septembre prochain pour la suite de ce dossier.