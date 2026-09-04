Éboulement de Dar es Salam : les 36 victimes inhumées au cimetière des Martyrs de Bambéto

Deux semaines après le drame qui a endeuillé Dar es Salam, les 36 victimes de l’éboulement de la décharge ont été conduites à leur dernière demeure ce vendredi 4 septembre 2026. Les obsèques se sont déroulées à la mosquée Turque de Bambéto, dans une atmosphère lourde d’émotion, avant l’inhumation au cimetière des Martyrs de Bambéto.

Après la douleur du drame, l’heure était ce vendredi aux derniers adieux. Une foule nombreuse s’est rassemblée à la mosquée Turque de Bambéto pour accompagner les victimes de l’éboulement survenu dans la nuit du 22 au 23 août 2026 à la décharge de Dar es Salam.

La prière funèbre a été dite après la prière du vendredi, en présence des familles endeuillées, de nombreux citoyens et de plusieurs responsables guinéens et sierra-léonais.

Le Premier ministre Bah Oury, accompagné d’une importante délégation gouvernementale, a pris part à la cérémonie. Une délégation sierra-léonaise conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Rahman Swarray, était également présente.

Dans son sermon, l’imam a rappelé que, selon les enseignements de l’islam, les personnes décédées dans certaines catastrophes, notamment par noyade, éboulement, sont considérées comme des “martyrs”.

Au milieu de la foule, la douleur était particulièrement visible chez les familles des victimes.

Djenabou Diallo est inconsolable. Elle a perdu sa fille unique, venue passer des vacances chez sa tante à Dar es Salam.

«« J’ai perdu ma fille unique qui était venue en vacances chez sa tante à Dar es Salam », témoigne-t-elle, les larmes aux yeux.»

Un bilan porté à 36 morts

Dans son allocution, la gouverneure de la ville de Conakry a adressé ses condoléances aux familles des victimes et à l’ensemble du peuple de Guinée.

Le directeur de l’ANGUCH, Lancei Touré, a, pour sa part, retracé les circonstances du drame et les opérations de recherche menées après l’éboulement.

Selon lui, les équipes de secours, les jeunes de Dar es Salam et les services compétents de l’État se sont immédiatement mobilisés pour tenter de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.

Le responsable de l’ANGUCH a également annoncé un nouveau bilan de 36 morts, dont 17 ressortissants sierra-léonais.

Il a précisé que deux décès supplémentaires ont été enregistrés cette semaine : celui d’une fillette, décédée lundi dernier, et celui d’une autre victime, décédée jeudi à 15 heures à l’hôpital Donka.

Freetown salue la prise en charge des victimes

Prenant la parole à son tour, le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, Mohamed Rahman Swarray, a remercié le gouvernement guinéen pour la prise en charge des victimes sierra-léonaises et de leurs familles.

Il a également réaffirmé la volonté de la Sierra Leone de renforcer les relations bilatérales avec la Guinée.

À l’issue de la prière funèbre, les 36 dépouilles ont été transportées en ambulance vers le cimetière des Martyrs de Bambéto.

C’est dans ce lieu qu’elles ont été inhumées, sous le regard des familles, des proches et d’une foule venue leur rendre un dernier hommage.

À Dar es Salam, le drame laisse désormais derrière lui des familles endeuillées et une communauté profondément marquée par la perte de 36 vies.