Commandement des opérations spéciales : Mouctar Kaba veut imposer « une véritable culture de l’interopérabilité »

Près de trois semaines après leur nomination à la tête du Commandement des opérations spéciales (COS), le général de brigade Mouctar Kaba, alias Spartacus, et son adjoint, le lieutenant-colonel Elhadj Baba Barry, ont officiellement pris fonction ce vendredi 4 septembre 2021.

« C’est avec un sentiment d’honneur, mais également une pleine conscience de responsabilité qui est confiée que mon adjoint et moi prenons aujourd’hui officiellement nos fonctions à la tête du commandement des opérations spéciales », a déclaré le général de brigade Mouctar Kaba, qui a adressé ses « sincères remerciements » au président Mamadi Doumbouya.

Le COS est conçu comme une structure de commandement opérationnel interarmées et interservices, sans personnalité juridique propre. Il est placé sous l’autorité directe du chef d’état-major général des armées et agit dans le cadre des orientations stratégiques définies par le chef de l’État.

« Le commandement des opérations spéciales n’a pas vocation à se substituer aux structures existantes. Il doit au contraire permettre de fédérer les compétences, renforcer la coordination, développer l’interopérabilité et mettre à la disposition du commandement national une capacité spécialisée réactive et cohérente », a indiqué le commandant du COS.

Le général de brigade Mouctar Kaba entend faire de l’interopérabilité une véritable culture au sein de cette nouvelle structure.

« Le COS ne pourra atteindre ses objectifs qu’à travers une coopération étroite avec les états-majors, les forces, les directions et l’ensemble des services concernés. »

Le Commandement des opérations spéciales a pour principale vocation de coordonner et d’employer les unités d’élite des forces guinéennes. Il est notamment chargé de planifier et de conduire des opérations spéciales, d’exécuter des missions à forte valeur stratégique, de renforcer les capacités d’anticipation et de réaction des forces, ainsi que de participer à la lutte contre le terrorisme et les menaces asymétriques.