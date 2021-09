Sur initiative du ministère de la Santé avec un appui de l’Agence américain pour le développement international (USAID), 153 étudiants de la 5e Année des universités Kofi Annan de Guinée et Gamal Abdel Nasser de Conakry, ont été outillés dans plusieurs modules relatifs à la gestion de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé.

A l’Université Gamal Abdel Nasser, 98 étudiants de la 55e promotion, département Pharmacie, ont appris le système de logistique intégré, la gestion des produits, l’inventaire des produits, l’évaluation du stock, etc., à travers des experts dans ce domaine.

Ce samedi 04 septembre, une cérémonie de haut niveau a regroupé plusieurs cadres de l’Administration et spécialistes dans un complexe hôtelier de la place, pour participer à la remise des attestations à ces bénéficiaires, comme ce fut le cas de leurs collègues de Kofi Annan.

Publicité

Visiblement contente des résultats fournis, la représentante du ministère de la Santé a affirmé qu’une des attentes du département est comblée. «C’est ce partenariat entre notre département et l’université. Si dans les temps, nous avions des problèmes avec cette masse qui n’était pas représentative pour notre souhait dans la chaîne d’approvisionnement, aujourd’hui, avec cette formation, nous pensons que nous avons déjà mis un pied dans le renforcement des capacités des ressources humaines. Notre attente après cette remise, est que nous ayons tous les soutiens pour que ces étudiants qui ont reçu cette formation sortent sur le terrain pour nous aider à avancer dans ce travail», martèle docteur Nagnouma Sagno.

«La chaîne d’approvisionnement des médicaments, est dynamique. Elle a besoin de beaucoup de ressources humaines, et beaucoup de compétences. Avoir des étudiants déjà outillés dans ce sens, nous pensons que nous sommes en train d’aller dans le bon sens», a-t-elle espéré.

La représente de l’USAID a remercié le ministère de la Santé et les universités Gamal Abdel Nasser de Conakry et Kofi Annan, pour la bonne collaboration, avant de signaler que cette formation est très importante pour la chaîne d’approvisionnement et pour son bon fonctionnement. «Nous sommes contents de tous les travaux effectués par les étudiants. Nous allons continuer cette collaboration avec le ministère de la santé pour le bien-être de toute la population de la Guinée», s’est réjouie Aminata Diallo.

La formation a été une réussite pour Simone Massa Mara, étudiante bénéficiaire. Elle témoigne que les cours dispensés ont été également un grand atout pour les étudiants de sa promotion.

L’initiative a permis de combler les vides et apporter assez de nouveautés chez Balla Camara, le président de la 55ème promotion, département Pharmacie à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

«En réalité, après cette formation, j’ai remarqué que c’est réellement quelque chose qui nous manquait. Nous sortons et nous rentrons en tant que docteur en pharmacie. Mais ce qui nous manquait aussi, c’était de connaître le cheminement de ces produits, à commencer de la matière première jusqu’au résultat final. C’est que cette formation nous a apportés. Elle a été un atout, mais nous avons besoin aussi d’autres formations pour approfondir cela. Nous demandons aux autorités de nous aider à aller sur le terrain pour faire la pratique afin que nous puissions aider la population guinéenne dans ce que nous avons appris», a-t-il sollicité.

Ces modules de formation ont été des notions complémentaires, assurés et qui ne se gagnent pas au cours du cursus universitaire, d’après Pr Fodé Bangaly Magassouba, représentant de l’UGANC: «C’est pour cette raison que nous avons beaucoup apprécié cette formation. Non seulement nous remercions l’USAID qui a assuré la formation, et la Direction nationale de la Pharmacie qui a associé l’université.»