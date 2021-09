C’est une information de dernière minute, le ministre de la Sécurité et de la protection civile, aurait quitté son domicile sis à Coléah, sous escorte aux environs de 11h18.

Pour l’instant, l’on ignore la destination de Damantang Albert Camara et les hommes qui sont venus le chercher. Mais puisque ce sont des policiers qui entouraient son domicile et que ce sont des éléments de la police qui sont venus l’escorter, beaucoup estiment que c’est pour le mettre à l’abri. Mais on sera plus édifié dans les prochaines heures.

Depuis ce matin, des tirs sont entendus dans le centre ville de Kaloum. Des hommes lourdement armés aurait pris position dans certains quartiers du centre administratif de Conakry, siège de la présidence guinéenne.

De nombreuses sources affirment que c’est un coup d’État mené par les Forces spéciales qui est en train de se produire à Conakry.