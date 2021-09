Après avoir réussi le coup d’État, Colonel Mamady Doumbouya a annoncé la dissolution du gouvernement et la suspension de la constitution. Les putschistes annoncent la mise en place d’un Comité national du rassemblement et du développement (CNRD). À en croire le commandant des Forces spéciales, le comité ouvrira des concertation avec tous les acteurs politiques et sociaux pour une transition réussie et apaisée.

« Nous avons décidé à partir de l’instant de dissoudre la constitution… Nous allons rassembler les quatre régions, les Guinéens de l’étranger tous ensemble ici, nous allons mener des consultations inclusives pour décider de l’avenir de notre pays. La personnalisation de la vie politique est terminée. Nous allons mettre en place un système qui n’existe pas, et ce système, il faut qu’on le fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes, alors qu’on aime tous la Guinée. Donc, je pense qu’il est temps pour nous de se comprendre de se donner la main, de s’associer, d’écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités afin de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l’État de nos routes, de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu’après 62 ans, il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu’on se réveille qu’on se donne la main et qu’on s’aime comme on a l’habitude depuis », a déclaré le colonel Mamady Doumbouya qui a conduit le putsch.

Poursuivant, l’officier annonce la fermeture des frontières terrestres et aériennes pendant une semaine.

Par ailleurs, dans une communication faite sur la RTG, Mamady Doumbouya rassure que le président est avec eux.

«Le président est avec nous, il est dans lieu sur. Il a vu un médecin», a-t-il annoncé.