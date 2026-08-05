Présence de Salifou Camara à la rencontre avec la ministre : la FSPE dénonce une ingérence

La présence de Salifou Camara, ancien secrétaire général de la Fédération syndicale des professionnels de l’éducation (FSPE), lors de la rencontre de prise de contact entre la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Bintou Keïta, et les responsables syndicaux, suscite une vive réaction au sein de la fédération.

Le secrétaire général par intérim de la FSPE, Alpha Gassim Barry, affirme que l’ancien dirigeant ne représente plus la structure et dénonce ce qu’il qualifie d’« ingérence » du département dans les affaires internes du syndicat.

« Nous avons constaté, à travers les images, la présence d’un ancien secrétaire général de la fédération, Salifou Camara, qui ne répond plus sous la bannière de la FSPE, dans la mesure où il est exclu », a-t-il déclaré.

Selon lui, la présence d’une personne exclue à une rencontre officielle est de nature à semer la confusion sur la représentativité de la fédération et à remettre en cause la légitimité de ses dirigeants actuels. « Quand quelqu’un n’est plus répondant d’une structure et qu’on l’invite, c’est une manière de dire que vous êtes complice de cette situation. C’est une ingérence dans les affaires internes du syndicat. »

Le responsable syndical assure que la FSPE entend défendre sa position par les voies prévues par la loi. « Nous prendrons toutes nos dispositions et toutes les voies légales pour nous faire entendre. Nous n’accepterons jamais que le département s’ingère dans les affaires syndicales », prévient Alpha Gassim Barry.

Tout en exprimant son mécontentement, Alpha Gassim Barry évite toutefois de mettre directement en cause la nouvelle ministre. Il estime que cette dernière pourrait ne pas disposer de toutes les informations relatives à la situation interne de la fédération. « Je crois que Mme la ministre, qui vient d’arriver, n’a pas la bonne information. Nous ne pouvons pas la condamner. Mais ceux qui sont autour d’elle sont informés de la situation. Nous leur demandons de cesser cette façon de faire », a-t-il affirmé.

La FSPE, par la voix de son secrétaire général par intérim, annonce par ailleurs qu’elle adressera un courrier à la ministre afin de lui exposer sa position et de clarifier, selon elle, la question de la représentativité de la structure syndicale.