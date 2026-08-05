“Il serait judicieux d’organiser les États généraux du sport » : Thierno Saïdou Diakité trace la feuille de route de Cellou Baldé

Quelques jours après sa nomination à la tête du ministère des Sports, Cellou Baldé est déjà attendu sur plusieurs chantiers. Pour le consultant sportif guinéen Thierno Saïdou Diakité, le nouveau ministre hérite d’un département confronté à de nombreux défis et devrait, en priorité, engager une réflexion de fond sur l’avenir du sport guinéen.

Dans un entretien accordé à Guinée360, le spécialiste est revenu sur la nouvelle séparation du ministère des Sports et de celui de la Jeunesse, intervenue lors du récent remaniement gouvernemental. Une décision qui, selon lui, ne suffira pas à elle seule à résoudre les difficultés structurelles du secteur.

« Depuis le 27 juillet dernier, nous assistons à une énième séparation entre le ministère des Sports et celui de la Jeunesse, avec les résultats que l’on sait. Il ne faut surtout pas se faire des illusions, le locataire du ministère des Sports, qui vient d’être confirmé, a du pain sur la planche », a déclaré Thierno Saïdou Diakité.

Le consultant estime que la Guinée accuse un retard important dans le développement du sport, dans un contexte où la gestion de ce secteur est devenue de plus en plus exigeante. « Les défis à relever sont très nombreux, au regard du fait que la gestion du sport est devenue de nos jours très complexe et que notre pays accuse un sérieux retard dans le domaine sportif », a-t-il déploré.

Pour poser les bases d’une réforme durable, Thierno Saïdou Diakité recommande au nouveau ministre d’organiser rapidement les États généraux du sport ou un Conseil national des sports, afin de dresser un état des lieux du secteur. « Il serait judicieux pour lui d’organiser dans les semaines à venir les États généraux du sport ou le Conseil national des sports. Cette démarche va lui permettre d’établir un diagnostic exhaustif susceptible de planifier les activités par ordre de priorités : à court, moyen et long terme », a-t-il suggéré.

Selon lui, cette étape est indispensable pour identifier les difficultés qui freinent le développement du sport en Guinée et définir une stratégie adaptée aux réalités du terrain.

« C’est une démarche incontournable pour un management efficace du département des Sports », a conclu le consultant.

À travers cette proposition, Thierno Saïdou Diakité invite le nouveau ministre à privilégier un diagnostic approfondi avant d’engager les réformes.