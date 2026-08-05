Dansa Kourouma invite les nouveaux députés à faire des vacances parlementaires un temps d’apprentissage

À l’occasion de la première séance plénière de la nouvelle Assemblée nationale, tenue le lundi 3 août dernier, le président de l’institution, Dansa Kourouma, a adressé un message particulier aux députés qui effectuent leurs premiers pas au Parlement. Il les a exhortés à profiter de la période des vacances parlementaires pour mieux s’approprier les règles, les procédures et le fonctionnement de l’institution.

Cette exhortation intervient dans un contexte marqué par le renouvellement de la représentation nationale. La nouvelle Assemblée nationale compte 147 députés, contre 114 conseillers nationaux au sein du Conseil national de la transition (CNT). Si une part importante des nouveaux élus siégeait déjà au sein du CNT, plusieurs découvrent pour la première fois les exigences liées à l’exercice du mandat parlementaire.

S’adressant directement à ces nouveaux parlementaires, Dansa Kourouma a insisté sur les responsabilités qui accompagnent la fonction de député. « À nos collègues qui vivent leur première expérience parlementaire, je voudrais m’adresser particulièrement à vous. Vous êtes nombreux à découvrir pour la première fois les exigences, les codes, les mécanismes du travail parlementaire. Cette première expérience est une chance, mais elle constitue également une responsabilité », a-t-il déclaré.

Le président de l’Assemblée nationale a rappelé que le rôle d’un député ne se limite pas aux interventions en séance plénière ou à la représentation d’une circonscription. « Être député ne consiste pas seulement à prendre la parole à l’hémicycle. Être député, ce n’est pas seulement représenter une circonscription ou porter les préoccupations de ses électeurs », a-t-il souligné.

Pour Dansa Kourouma, l’efficacité du travail parlementaire repose avant tout sur une bonne maîtrise du cadre juridique et institutionnel. « Être député, c’est avant tout comprendre les droits, maîtriser les institutions, connaître les règles et les mécanismes, ainsi que la portée de chaque décision prise au nom du peuple », a-t-il affirmé.

Dans cette dynamique, il a invité les nouveaux élus à consacrer cette période de pause parlementaire à l’apprentissage et à l’appropriation des outils indispensables à l’exercice de leur mandat. « Je vous invite à faire de cette période de vacances parlementaires un moment d’appropriation, en considérant la Constitution comme votre première référence, le règlement intérieur comme votre guide quotidien et les lois de la République comme les fondements de votre action parlementaire », a recommandé le président de l’Assemblée nationale.

Dr Dansa Kourouma a également insisté sur l’importance, pour chaque député, de maîtriser les procédures législatives ainsi que les droits et obligations attachés à cette fonction. « Maîtriser les procédures législatives, connaître vos prérogatives, mais aussi vos devoirs, est une condition essentielle pour exercer véritablement notre mandat », a-t-il conclu.

Par cette intervention, le président de l’Assemblée nationale place la maîtrise des règles et des procédures parlementaires au cœur des priorités de cette nouvelle législature.

Un message particulièrement adressé aux nouveaux élus, appelés à faire de cette première expérience parlementaire un apprentissage au service d’un exercice efficace de leur mandat.