Près de 500 millions de dollars ont été mobilisés pour renforcer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en Guinée, à travers un vaste programme piloté par le gouvernement avec l’appui de la Banque mondiale et de plusieurs partenaires techniques et financiers. Prévu pour la période 2025-2031, le Projet eau et assainissement de Guinée (PEAG) vise à améliorer durablement les services d’eau dans la région de Conakry, à moderniser les infrastructures et à renforcer les institutions du secteur.

Le PEAG prévoit notamment la construction de nouvelles infrastructures de production et de distribution d’eau, ainsi que la mise en œuvre d’un plan de redressement de la Société des Eaux de Guinée (SEG). Il contribuera également à renforcer la gouvernance dans le secteur de l’assainissement et à améliorer les installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH), notamment dans les établissements scolaires.

Outre le financement de 200 millions de dollars accordé par l’Association internationale de développement (IDA), le projet bénéficie d’un appui complémentaire : un prêt de 220 millions d’euros (soit 245 millions de dollars) de la Banque européenne d’investissement, une subvention de 26 millions d’euros (29 millions de dollars) de l’Union européenne, un fonds de contrepartie de 15 millions de dollars du gouvernement guinéen, ainsi qu’une contribution du Fonds pour l’environnement mondial s’élevant à 10,092 millions de dollars. L’enveloppe globale atteint ainsi près de 499,1 millions de dollars, soit environ 246 millions d’euros.

Ces différents financements seront mis en œuvre de manière conjointe dans le cadre d’une opération intégrée, avec des dispositifs institutionnels partagés pour garantir une exécution efficace. La gestion du projet sera assurée par une unité de coordination placée sous l’autorité du ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, en lien avec les entités d’exécution concernées.

« Nous nous engageons à soutenir la Guinée dans ses efforts pour transformer ses systèmes d’eau et d’assainissement et améliorer l’accès à l’eau potable pour sa population », a déclaré Issa Diaw, représentant résident de la Banque mondiale en Guinée. « Ce projet permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau, tout en renforçant la gouvernance du secteur et les infrastructures d’assainissement dans le Grand Conakry. »

Le projet introduira également des approches innovantes, notamment des solutions basées sur la nature dans le bassin du Kankouré et le parc national de Gangan, tout en favorisant une gestion intégrée des ressources en eau.

Pour le ministre guinéen de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubacar Camara, le PEAG constitue une avancée majeure. « Le Projet eau et assainissement de Guinée représente un tournant stratégique dans notre ambition de restructurer durablement les services d’eau potable et d’assainissement. Grâce à cet appui substantiel de la Banque mondiale et de ses partenaires, c’est tout l’écosystème de la gouvernance hydraulique nationale qui bénéficie d’un nouvel élan, à la hauteur des défis de notre époque. »

Au total, le projet devrait bénéficier directement à plus de 2,6 millions de personnes. Parmi elles, environ 572 200 obtiendront un accès à l’eau potable pour la première fois, tandis que 2 040 267 personnes déjà connectées au réseau de la SEG verront une amélioration significative de la qualité du service, notamment en termes de pression et de durée de distribution. Par ailleurs, 400 établissements scolaires seront équipés de latrines améliorées et d’installations WASH, accompagnées de programmes d’éducation à l’hygiène.