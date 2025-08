Un important bouleversement vient de se produire dans le paysage minier guinéen. Par une série de décrets diffusés lundi soir à la télévision nationale (RTG), le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, a officialisé la création d’une nouvelle société minière publique, Nimba Mining Company S.A (NMC), tout en prononçant le retrait de la concession minière de l’une des plus grandes compagnies opérant dans le pays, la Guinea Alumina Corporation (GAC).

Dotée de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie financière et de gestion, la Nimba Mining Company S.A est désormais placée sous la tutelle technique du ministère des Mines et de la Géologie, et sous la tutelle financière du ministère des Finances. Elle fonctionnera comme une société anonyme avec conseil d’administration, conformément aux lois guinéennes et aux dispositions de l’OHADA.

La nouvelle entité s’est d’ores et déjà vue octroyer une concession minière de bauxite de 690,20 km² dans la préfecture de Boké, avec une durée d’exploitation de 25 ans renouvelable. Son siège social est établi à Kamsar. D’après le décret présidentiel, NMC devra démarrer ses activités dans un délai maximal d’un an, avec l’obligation d’assurer une exécution rigoureuse du programme de travaux et du budget d’exploitation, sous peine de sanctions prévues par le Code minier.

Un article clé du décret insiste par ailleurs sur l’obligation de recrutement prioritaire de travailleurs guinéens, à compétence égale, marquant ainsi une volonté de renforcer le contenu local dans l’industrie extractive.

Retrait de la concession de GAC

Le président de la Transition a signé un autre décret retirant la concession minière précédemment accordée à la Guinea Alumina Corporation (GAC), filiale du géant émirati Emirates Global Aluminium.

Le gouvernement accuse GAC de violation des dispositions du Code minier, notamment celles prévues dans la Convention de base du 15 octobre 2004 et ses avenants. La concession, initialement attribuée à Global Alumina en 2005 puis transférée à GAC en 2006, est désormais radiée du cadastre minier guinéen, et tous les droits qui en découlaient sont considérés comme éteints. Les documents techniques et géologiques produits par la société devront être restitués à l’État sans contrepartie.

Ce retrait, survenu après recommandation du ministre des Mines et avis favorable de la Commission Nationale des Mines, marque un tournant majeur dans la politique minière du pays.

La coïncidence entre le retrait de la concession de GAC et l’attribution quasi simultanée d’un permis de même superficie à Nimba Mining Company S.A ne semble pas fortuite. Elle reflète une stratégie claire de reprise en main des ressources naturelles stratégiques par l’État guinéen, dans un contexte marqué par la montée des revendications sur la transparence, la gouvernance et les retombées locales du secteur extractif.

La Guinée, premier exportateur de bauxite, entend désormais jouer un rôle plus actif dans la chaîne de valeur minière, notamment via des sociétés à capitaux publics, capables de porter des projets structurants en synergie avec des partenaires privés, mais selon des termes plus favorables à l’État.

Ces réformes s’inscrivent dans la volonté affichée par les autorités de la Transition d’instaurer une “souveraineté minière”. Reste à savoir si la NMC saura relever le défi opérationnel et financier dans un secteur aussi exigeant que celui de la bauxite.