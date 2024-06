Le président de l’UFGD, Cellou Dalein Diallo, s’est prononcé ce mercredi 5 juin sur la situation sociopolitique de la Guinée sur France 24. Il a évoqué la détermination de Forces vives de Guinée à contraindre le CNRD à rendre le pouvoir à la fin de cette année.

Pour Cellou Dalein Diallo, le CNRD (acronyme de la junte au pouvoir en Guinée) assume le report du calendrier de la transition dont la fin était prévue au 31 décembre 2024. Malheureusement “les Guinéens sont très déçus par cette décision de ne pas respecter cet engagement pris devant le peuple de Guinée, la CEDEAO et la communauté internationale, de restituer le pouvoir aux civils à l’issue d’élections libres et transparentes” a-t-il déclaré à l’entame. Ajoutant qu’il y a une forte protestation des Forces vives de Guinée qui sont déterminées à exiger le respect de cet engagement initial de la junte guinéenne.

A la question de savoir si la junte veut se maintenir au pouvoir ? Malgré les déclarations du Premier ministre qui a annoncé que le référendum constitutionnel aura lieu en 2024, Cellou Dalein pense que la CNRD “veut rester au pouvoir aussi longtemps que possible” et aucun engagement ferme n’a été tenu pour organiser le retour à l’ordre constitutionnel en 2025.

Concernant un éventuel candidature du général Mamadi Doumbouya au prochaines échéances électorales, le leader de l’UFDG pense qu’il faut s’en tenir à son serment qui dit que : ni lui, ni les membres de son gouvernement ne seront candidats. Cependant, Cellou souligne qu’il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles “il a envie de rester lorsqu’on voit le culte de personnalité qui l’entoure”.

Au-delà le 31 décembre 2024, Cellou réitère l’engagement de l’Union sacrée à contraindre la junte à organiser les élections avant la fin de cette année. À défaut, cette nouvelle coalition des organisations politiques et sociales demandera le départ du CNRD.

“Plusieurs partis politiques, des coalitions, des organisations de la société civile qui ont décidé de mettre ensemble leur force et leur énergie pour contraindre la junte à organiser ces élections avant le 31 décembre 2024. Et à utiliser tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques pour que la junte respecte ses engagements. Mais en cas de refus avéré, naturellement, on va demander le départ de la junte et son remplacement par une transition civile”, a promis Cellou Dalein.