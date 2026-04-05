Djiba Diakité : “Nos véritables PME sont nos mamans qui vendent au marché”

À l’occasion d’une rencontre avec les responsables de la Semaine de l’excellence féminine africaine, tenue samedi 4 avril 2026, le ministre directeur de cabinet, Djiba Diakité, a réaffirmé l’engagement des autorités guinéennes en faveur de la promotion féminine. L’initiative vise à mettre en lumière des femmes modèles issues de divers horizons.

Dans son intervention, le ministre a insisté sur la vision du chef de l’État, Mamadi Doumbouya, qu’il présente comme une ligne directrice constante depuis son accession au pouvoir. « Je pense que ce ne sont pas juste des mots. C’est une conviction ferme, une volonté affirmée depuis sa prise de responsabilités », a-t-il déclaré.

Djiba Diakité est également revenu sur plusieurs gestes symboliques posés par le président en faveur de la reconnaissance du rôle des femmes dans la société guinéenne. « Vous avez aussi constaté que, pour la première fois en République de Guinée, au-delà d’une simple célébration du 8 mars, le choix a été fait de dédier une fête de l’indépendance à la Guinéenne. Toutes ces initiatives sont des illustrations éloquentes de cette conviction. Ensemble, aujourd’hui, nous continuons chacun, à notre échelle, à contribuer à ce changement de mentalité », a-t-il ajouté.

Au-delà des symboles, le ministre a mis l’accent sur la contribution déterminante des femmes, notamment celles évoluant dans le secteur informel, au développement économique national. « Au-delà de la mise en œuvre de cette vision du président, qui place la femme guinéenne au cœur du développement, nos véritables PME sont nos femmes, nos sœurs, nos mamans qui vendent des piments au marché, du poisson fumé, du lafidi ou du tô. Pour nous, le véritable tissu économique de la Guinée — que le président ambitionne de structurer au cours des 15 prochaines années — repose sur ces actrices », a-t-il souligné.