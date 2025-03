L’une des annonces phares du discours de nouvel an du président de la transition portait sur l’organisation des élections présidentielles et législatives, ainsi que sur un référendum pour l’adoption d’une nouvelle Constitution. “Dès le premier trimestre de l’année 2025, je signerai un décret fixant la date du scrutin pour le référendum constitutionnel après l’élaboration du code électoral”, s’était-il engagé.

Afin de garantir la conformité du projet final soumis à référendum avec les réalités sociopolitiques guinéennes, le chef de l’État avait annoncé la consultation d’un panel d’experts guinéens reconnus en matière constitutionnelle. “Ce panel d’experts sera chargé de faire des propositions d’amélioration, afin de nous éviter, lors de la campagne référendaire, de débattre de l’inutile pour aller à l’essentiel en vue de l’adoption définitive de la Constitution par le peuple souverain de Guinée”, avait-il promis.

Toutefois, l’avant-projet du nouveau code électoral, élaboré par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, n’a été validé par le gouvernement que lors du conseil des ministres du jeudi 27 février 2025. À cette occasion, le secrétaire général du gouvernement a été chargé de transmettre cet avant-projet au Conseil national de la transition (CNT) et de suivre la procédure. Reste à savoir combien de temps prendra son adoption par le CNT, d’autant plus que la période du ramadan pourrait ralentir le processus.

Le général Doumbouya tiendra-t-il son engagement ? Rien n’est moins sûr. À moins d’un mois de la fin du premier trimestre, aucun décret annonçant le référendum n’a encore été pris.