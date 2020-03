Toilettage du fichier électoral: l’UFR exige la reprise effective du processus

C’est le secrétaire exécutif du parti l’Union des Forces Républicaines (UFR), qui a donné cette information ce jeudi, 5 mars 2020. Dans un entretien téléphonique qu’il a accordé à notre rédaction, le député Saikou Yaya Barry, affirme que le président de la République a décidé de corrompre le fichier électoral pour faire passer son projet de changement constitutionnel.

Selon ce député de l’UFR, à date la Guinée ne dispose pas d’un fichier électoral fiable et consensuel.

«Aujourd’hui, nous n’avons pas un fichier électoral en Guinée. Alpha Condé, a voulu piégé tous les Guinéens en corrompant le fichier électoral que nous avons et cela s’est répercuté en 2015, on s’est même demandé comment il a pu avoir un coup KO ? Mais c’est parce que le fichier était totalement corrompu.» croit savoir cet opposant

Pourtant averti Saikou Yaya Barry, les conditions de garantir la paix et la stabilité dans ce pays, passe forcément par le fichier électoral.

C’est pourquoi, ce proche de Sidya Touré exige la reprise du processus de toilettage du fichier avec la participation des experts de l’UA et de l’OIF.

«Il nous faut avoir le temps de reprendre complètement ce processus de toilettage du fichier électoral afin d’obtenir un fichier consensuel. Et nous avons des possibilités pour le faire. On peut le faire en deux (2) mois ou trois (3) mois avec un opérateur obtenu par appel d’offre. Mais il ne faut pas que des copains et des coquins se réunissent et choisissent un opérateur comme c’est le cas aujourd’hui dans le pays. Parce que si nous voulons la paix, si nous voulons avoir une élection paisible ou personne ne conteste les résultats, il faut avoir un fichier correct. C’est ça la réalité.»