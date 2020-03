Désobéissance civile du FNDC: un mort et plusieurs blessés à Wanindara

La marche du Front national pour la Défense de la Constitution (Fndc) transformée en désobéissance civile ce jeudi 05 mars 2020, enregistre des victimes. À Wanindara, dans la commune de Ratoma, des heurts ont éclatés ce matin entre forces de l’ordre et manifestants. On note un mort et plusieurs manifestants.

Elhadj Ibrahima Diallo, 17ans, originaire de Dalaba, a succombé à ses blessures à l’hôpital Sino-Guinéenne. Il avait reçu un tir de gaz lacrymogène au visage dans la matinée de ce jeudi 05 mars 2020, à Wanindara.

Au moins deux blessés ont été enregistrés par tirs à gaz lacrymogène à Kobaya et à Wankndara, il s’agit de Zakariaou Diallo et de Moussa Keïta, soudeur, touché à la tête.