Après sa prise de fonction le 28 janvier dernier, le Premier ministre, Bah Oury, a procédé ce mercredi 4 février 2026 au dépôt de la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens à la Cour suprême, conformément aux dispositions de l’article 82 de la Constitution.

« Dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à compter de sa prise de fonction, le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens. Dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à compter de la cessation de ses fonctions, il dépose à nouveau la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens », précise l’article 82 de la Loi fondamentale.

En application de cette disposition constitutionnelle, le chef du gouvernement a remis sa déclaration sous pli fermé et scellé. Le document a été enregistré sous le numéro 002 au greffe de la Cour suprême. « Elle sera conservée par la Cour suprême, conformément aux règles de confidentialité et de conservation en vigueur », a assuré Yaya Boiro, premier président de la chambre civile de la Cour.

S’exprimant au micro de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), le Premier ministre a rappelé le caractère obligatoire de cette démarche. « C’est une obligation pour le président de la République après son investiture, comme pour le Premier ministre, chef du gouvernement, après son installation. Aujourd’hui, je viens de remplir cette obligation en déposant le dossier qui prend en compte ma déclaration sur l’honneur de l’ensemble de mes biens », a-t-il déclaré.

Dans la dynamique impulsée par le président de la République, Bah Oury a également invité les membres du gouvernement ainsi que les cadres de l’administration publique à faire preuve de rigueur et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. « Lorsqu’on est en situation de responsabilité, ce qui est très important, c’est de faire la différence entre le patrimoine public et le patrimoine privé, et d’être, à tout moment, en mesure, dans le cadre du principe de redevabilité, de rendre compte à la population, par le biais de la Cour suprême, de ce qui a été fait durant la période de gestion du patrimoine public », a-t-il souligné.

Pour le Premier ministre, cette exigence de transparence constitue le socle de la crédibilité de l’action gouvernementale. « C’est cela qui confère la crédibilité de l’action gouvernementale et la confiance que les citoyens peuvent avoir à l’égard de leurs dirigeants », a-t-il conclu.