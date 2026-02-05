Un programme de formation dédié à la lutte contre la désinformation et les propos haineux a été officiellement lancé ce jeudi 5 février 2026 à l’intention des jeunes e l’axe Hamdallaye-Kagbelen, à Conakry. L’initiative est portée par l’Association des blogueurs de Guinée (Ablogui), en partenariat avec l’UNICEF, l’UNFPA et le PNUD, avec l’appui financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF).

Dans un contexte marqué par la montée en puissance du numérique, les organisateurs entendent outiller les jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs responsables de l’espace digital. « Les réseaux sociaux sont devenus des lieux d’expression et d’information, mais aussi, parfois, des espaces d’utilisation détournée à travers la circulation de la désinformation, la manipulation et les discours de haine », a déclaré Baro Condé, président de l’Ablogui.

Face à ces dérives, il appelle à une mobilisation collective. « Rester spectateur n’est pas une option pour nous. Il est de notre devoir à tous d’agir collectivement », a-t-il insisté, expliquant que le programme Veilleurs du Web de Guinée vise à « renforcer, former, mobiliser et responsabiliser une nouvelle génération de citoyens numériques, capables de promouvoir une utilisation éthique, responsable et citoyenne de l’Internet ».

Selon lui, les Veilleurs du Web sont appelés à jouer un rôle central dans la préservation de la cohésion sociale. « Chaque clic compte et chaque publication peut avoir un impact réel sur la vie des citoyens », a-t-il souligné, avant d’inviter les participants à devenir des relais actifs contre la désinformation et les discours haineux, aussi bien sur l’axe Hamdallaye-Kagbelen qu’à l’échelle nationale.

Pour sa part, Ousmane Bangoura, analyste de communication du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF), a rappelé que cette activité s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la participation et à la promotion des jeunes dans la consolidation de la paix. « Aujourd’hui, l’enjeu auquel nous faisons face, c’est la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Si la présence digitale n’est pas bien gérée, elle peut devenir un problème au niveau national », a-t-il prévenu.

Il a également mis en garde contre les conséquences des tensions en ligne sur la vie réelle. « Les réseaux sociaux sont les reflets de notre société. Si la toile s’enflamme, le monde réel aussi va en payer les frais », a-t-il déclaré, appelant les jeunes à devenir des « ambassadeurs de la paix » et des « porte-flambeaux de l’unité nationale et de la cohésion ».

Présent en Guinée depuis 2007, le PBF appuie les priorités nationales en matière de paix et de cohésion sociale, dans une logique préventive. « Consolider la paix, c’est un devoir qui revient à chacun de nous. Parce que s’il n’y a pas de paix, personne parmi nous ne pourra vaquer à ses propres affaires », a rappelé M. Bangoura.

La formation, prévue sur trois jours, doit permettre aux participants de rejoindre un réseau de jeunes engagés pour un espace numérique « plus sûr et plus sain ». En lançant le programme Veilleurs du Web, les partenaires entendent poser « un acte de responsabilité, de vérité et de dialogue », afin de faire du numérique un véritable levier de paix et de développement en Guinée.