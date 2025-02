Le gouvernement guinéen entame, ce mercredi 5 février 2025, une tournée d’un mois dans le cadre d’une immersion à l’intérieur du pays. Pour Boubacar Biro Barry, vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), cette démarche est “inopportune”.

“A notre avis, dans la situation actuelle de notre pays, cette immersion n’est ni nécessaire ni opportune”, a-t-il réagi.

Boubacar Biro Barry appelle ensuite les autorités à redoubler d’efforts afin de réorienter les priorités de la transition pour rattraper ce qui a été perdu, notamment en matière d’organisation d’élections.

“Nous voulons avoir une gestion saine de transition afin qu’au moins en 2025, nous puissions organiser des élections pour un retour à l’ordre constitutionnel normal”, a ajouté le vice-coordinateur du FFSG, qui a l’impression que la transition a perdu sa direction initiale.

“On a l’impression qu’on ne sait vraiment pas où on va. Or, il fallait tirer les leçons du passé de l’année 2024 en matière de gestion transitoire. Nous avons assez d’obligations et nous sommes passés à côté du sujet. Il faut donc plutôt s’atteler à corriger cela, mais pas à travers des initiatives de ce genre, qui, à notre avis, s’inscrivent dans une démarche populiste ou de propagande électorale”, a affirmé Biro Barry.