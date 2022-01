Le président de la transition a reçu les ambassadeurs, les chargés d’affaires, les chefs de Missions diplomatiques et consulaires et les représentants des Organisations internationales, au palais Mohammed V, ce mercredi 05 janvier 2022.

Ces diplomates étaient venus présenter les vœux de nouvel an au chef de la junte. Ils ont également profiter pour discuter de la gestion de la transition en Guinée.

Par la voix d’Ernesto Muntaga Jalo, Ambassadeur de la République de Guinée-Bissau, ils ont exprimé les souhaits de paix, de progrès et de dialogue des chefs d‘État qu’ils représentent en République de Guinée.

«Nous allons vous accompagner dans le processus de reconstruction et de réformes profondes de la République de Guinée », a-t-il martelé.

Rassuré de la gestion de la transition depuis l’avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre dernier, le Colonel Mamadi Doumbouya a laissé entendre que l’année 2021 a été la période d’un profond changement en Guinée «vous avez été ici, les observateurs de ce changement de cap majeur dans l’histoire de notre pays. Maintenant comme par le passé, nous réaffirmons notre appartenance à la communauté internationale. Dans la même veine, nous continuerons à respecter tous les engagements internationaux auxquels notre pays est partie prenante. Le chantier est vaste, l’enjeu est de taille car il nous appartient au-delà de tout, de redonner aux Guinéens le droit d’espérer, d’entrevoir l‘horizon avec clarté et de jouir de leur droit au bonheur. Le CNRD, le Gouvernement, tous continuent de travailler en ce début de Nouvel an, de concert, à amplifier l’action de l’Etat, à créer et renforcer les institutions du pays, à innover, créer des emplois, et redonner à nos concitoyens la possibilité d’agir en faisant sauter les cloisons qui depuis trop longtemps nous étreignent », a souligné le chef de la junte au pouvoir.

Le Colonel Doumbouya a indiqué qu’à titre humanitaire, il a accédé aux doléances de la communauté internationale pour garantir des soins à Alpha Condé, dans un pays de son choix et que dans les prochains jours, il pourra sortir de la Guinée.

Aux diplomates toujours, le président de la transition a fait cette invite : «Je voudrais donc vous demander en tant que dignes représentants de vos différents pays de continuer à renforcer nos relations pendant et après cette paisible transition que nous souhaitons inclusive.»