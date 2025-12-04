Le climat politique se tend à l’approche de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Le Bloc Libéral (BL) a annoncé, ce jeudi, l’enlèvement de son directeur adjoint de campagne, Massa Douago Guilavogui, survenu dans la nuit du 2 au 3 décembre. Dans une déclaration particulièrement ferme, le parti de Faya Millimouno évoque un “acte odieux” et “une stratégie de terreur” visant à étouffer les voix dissidentes.

Selon le communiqué, Massa Douago Guilavogui, également enseignant, aurait été kidnappé par des individus non identifiés. Le BL affirme que cette disparition s’inscrit dans “une série d’attaques” contre ses cadres et militants, en pleine période électorale.

Le parti rappelle que Guilavogui était “un militant engagé” œuvrant pour l’éducation et l’amélioration des conditions de vie des enseignants.

Pour la formation politique, cet enlèvement constitue une atteinte grave aux droits humains, à la sûreté des citoyens et au libre exercice de l’activité politique. Le BL estime que ces actes contribuent à plonger le pays dans “un climat de terreur inacceptable” alors que la Guinée s’apprête à organiser une élection censée être libre et apaisée.

Dans sa déclaration, le parti formule cinq points principaux dont la condamnation ferme de l’enlèvement et exigence de la libération immédiate de Massa Douago Guilavogui, ainsi que de toutes les personnes portées disparues ou détenues arbitrairement. Ainsi que l’ouverture d’une enquête urgente et impartiale, afin d’identifier les auteurs et commanditaires de l’acte.

À moins de quatre semaines du scrutin du 28 décembre 2025 cette affaire vient nourrir les inquiétudes sur la sécurité des acteurs politiques et sur le climat général entourant la présidentielle.