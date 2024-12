Alors que les organisations de défense des droits de l’homme ont estimé à 135 le bilan des morts lors du drame de N’zérékoré, contre 56 annoncé par le gouvernement, le Premier ministre, Bah Oury, tente de calmer les spéculations. Le chef du gouvernement appelle à éviter les polémiques inutiles sur le nombre de victimes.

À la tête d’une délégation composée du ministre secrétaire général de la présidence, Amara Camara, de la ministre de l’action sociale, Charlotte Daffé, et de Yaya Kairaba Kaba, ministre de la justice, le Premier ministre s’est rendu à Labé pour rencontrer les familles affectées par les événements tragiques survenus à N’zérékoré.

Bah Oury a tenu à préciser que cette tragédie touche l’ensemble de la Guinée. “Les victimes de N’zérékoré sont les victimes de toute la Guinée. C’est un deuil national. La Guinée a subi une épreuve tragique”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a ajouté que des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cet incident et faire toute la lumière sur cette tragédie. En attendant, il a appelé à la sérénité et à éviter les polémiques sur les chiffres. “Il n’y a aucune raison de créer des polémiques inutiles autour du nombre de morts. Les enquêtes sont en cours pour établir la vérité”, a-t-il rassuré.

Devant la délégation gouvernementale, Elhadj Badrou Bah, inspecteur régional des affaires religieuses, a salué les mesures urgentes prises par les autorités suite à cet événement tragique.

Le grand Imam de Labé a également invité la population à accepter la volonté de Dieu, qui a repris ces Guinéens décédés.