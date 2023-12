Le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) s’est prononcé ce week-end sur la situation sociopolitique de la Guinée. Abdoul Sacko regrette la restriction des droits et libertés des citoyens guinéens bien que ces droits soient consacrés par la charte de la transition.

L’activiste a donné aussi les raisons qui empêchent les leaders de la société civile d’appeler à des manifestations de rue.

“La charte de la transition nous dit lorsque nous ne sommes pas compris, nous avons la possibilité de manifester, mais les manifestations sont interdites. La question peut se poser, pourquoi nous ne manifestons plus ? À chaque fois qu’il y a manifestation un Guinéen tombe. Le phénomène devient inquiétant, c’est pourquoi nous avons replié, pour revoir comment les vies peuvent être préservées en usant de ce droit de manifester. Nous n’avons pas les armes comme les forces spéciales. Ce qu’on peut c’est de dénoncer et de conseiller”, a expliqué Abdoul Sacko.

Poursuivant, le coordinateur des forces sociales interpelle tous sur la nécessité pour elle de respecter le chronogramme de la transition : “Que chacun se batte en sa manière conformément aux lois et conventions pour qu’on n’ait pas une minute de plus sur les 24 mois indiqués. C’est un souhait que j’exprime, connaissant tous les risques sécuritaires, économiques, sociales et politiques qui guettent le pays pendant cette transition. Battons nous pour sortir de la transition au bout de la durée indiquée.”

Abdoul Sacko pense que, ceux qui dirigent la Guinée doivent agir pour sortir le pays de la crise actuelle. “Vous avez le temps de nous sortir de cette situation en donnant l’occasion au peuple de Guinée de choisir librement les hommes et les femmes qui sont censés parler, agir en son nom”, conseil l’activiste de la société civile, membre des Forces vives de Guinée, ce dimanche 3 décembre 2023, lors de son passage à l’AG Foutti-Laffidi.