L’ancien directeur général de la Police, poursuit son témoignage devant le Tribunal criminel de Dixinn, dans le cadre des événements du 28 septembre 2009. À cette occasion, Ansoumane Camara Bafoé a expliqué une altercation qui a eue lieu entre lui et Marcel Guilavogui.

« Lors d’une manifestation de soutien au CNDD au stade, Marcel a voulu m’arrêter. J’étais chargé de mettre le dispositif de sécurité pour ne pas que les gens débordent. Il est venu en précurseur voir le dispositif [mis en place]. Moi j’étais lieutenant plein, Marcel était sous-lieutenant. Il est venu, au lieu de dire “mon lieutenant”, il a dit “eh toi, viens ici”. Il l’a dit une fois, deux fois, je n’ai pas répondu. C’est ainsi qu’il a ordonné de m’arrêter. Puisque j’étais avec un groupe, ça a failli provoquer un choc. Makambo lui a dit ceci : “Attention, lui c’est l’ami de ton oncle (le capitaine Dadis, ndlr). Si le président apprend ça, il ne sera pas content.” Finalement Makambo a su le calmer », a expliqué général Ansoumane Camara qui répondait à une question d’un avocat.

Après que Makambo ait su calmer celui qu’on appelait le neveu de Dadis Camara, l’ancien commandant de la Compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS) de Cameroun a pris le risque d’aller au camp Alpha Yaya Diallo pour porter plainte contre Marcel, auprès du président du CNDD. « Je me suis énervé, se senti ridiculisé, parce que c’était devant le public, devant des civils. Je l’ai suivi, je suis allé au camp [Alpha Yaya]. C’était de voir si j’avais la chance de rencontrer le président ou le ministre de la Défense pour porter plainte. Je suis parti trouver le président dormait, le ministre de la Défense aussi. Je me souviens, j’ai trouvé les deux commandants qui venaient d’être nommés, c’étaient des commandos chinois. Il s’agit d’Abdoulaye Keita, actuel chef d’état-major adjoint de l’armée de terre. Ils ont dit non, il n’y en a que trois qui commandent Marcel là-bas. C’est le président, le ministre de la Défense et Toumba. Je ne connaissais pas Toumba. Je suis allé porter plainte à son niveau. Ce jour, Toumba a réglé le problème. J’ai été très satisfait”, rappelle le général.