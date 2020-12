Nous venons de l’apprendre, Halimatou Dalein Diallo vient d’être bloquée à l’aéroport de Gbessia par la police des frontières. L’épouse du président de l’UFDG est interdite de quitter le territoire guinéen, ce vendredi 04 décembre 2020.

L’information a été confirmée par la principale concernée, joint au téléphone par notre rédaction.

« On m’a empêchée de sortir de Conakry étant donné qu’on ne m’a pas notifier que je n’ai pas le droit de voyager . je suis venue j’ai fais Les formalités mes bagages étaient déjà en soute et à ma grande surprise un agent d’Air Mauritanie a ramené mes bagages et s’est excusé pour le désagrément . Et ce qui est décevant je n’ai pas eu d’intermédiaire à l’aéroport aucun policier , le commissaire et ses adjoints j’ai essayé d’en savoir un peu plus sur le motif mais personnes n’a voulu me répondre », a expliqué au bout du fil l’épouse de l’opposant Cellou Dalein Diallo

« C’est peut être parce que je suis l’épouse de Cellou Dalein Diallo. Sinon je ne vois pas pourquoi on m’interdit de sortir de Conakry », a-t-elle renchérie avec insistance.