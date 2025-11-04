La Direction générale de la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix (DGCIP) a poursuivi, ce mardi 4 novembre 2025, sa série d’ateliers de formation destinés au renforcement des capacités des acteurs locaux sur l’axe Hamdallaye–Kagbelen. Après les communes de Ratoma et Lambanyi, c’est autour de Sonfonia d’accueillir cette initiative menée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Cette formation vise à outiller les participants sur les techniques de négociation, de dialogue, de prévention et de gestion pacifique des conflits, ainsi qu’à promouvoir des approches alternatives face aux discours de haine.

Au programme de ces sessions figurent notamment :

L’approfondissement des techniques de négociation et de médiation ;

La maîtrise de la gestion pacifique des différends ;

Le développement de mécanismes locaux d’alerte précoce et de prévention des conflits ;

L’identification et la mise en œuvre de réponses constructives face aux discours de haine et à l’incitation à la violence, notamment en ligne.

Dans son intervention, Oumou Mara, directrice adjointe de la DGCIP, a précisé les objectifs de ces séances de formation. “Ces ateliers visent à outiller les acteurs locaux en techniques de négociation, de dialogue, de prévention et de gestion des conflits, ainsi qu’à promouvoir des réponses alternatives aux discours de haine, notamment dans les quartiers ciblés de l’axe Hamdallaye – Kagbelen, souvent perçus comme des zones sensibles, mais aussi pleines de potentiel et d’énergie positive. Les acteurs ici présents aujourd’hui, qu’il s’agisse de jeunes, femmes, de leaders communautaires, des Forces de défense et de sécurité, des leaders religieux, des responsables politiques, des représentants de la société civile, jouent un rôle clé dans ce processus qui permet non seulement de résoudre les conflits, mais aussi de préserver le tissu social ”, a-t-il déclaré. Elle a ajouté que la prévention des conflits passe avant tout par le dialogue et la participation inclusive. “Nous croyons fermement que la prévention des conflits commence par la compréhension mutuelle, le dialogue permanent, et l’implication de toutes les forces vives et particulièrement des jeunes, qui doivent être au cœur des efforts de paix.”

Mme Mara a également rappelé que cette formation se veut un cadre d’engagement collectif. “La prévention et la résolution pacifique des conflits ne sauraient être efficaces sans des acteurs bien formés et engagés dans leurs communautés. Nous avons foi que ces deux journées de travaux permettront non seulement de renforcer vos capacités, mais aussi de favoriser un esprit de collaboration, d’écoute et de responsabilité partagée entre tous les acteurs ici présents.”

Présent à la cérémonie, Ousmane Sacko, conseiller en charge de la Gouvernance territoriale et participative au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), représentant le ministre, a souligné la pertinence de cette initiative dans le contexte actuel. “Nous vivons dans un monde en mutation, où les tensions sociales, les incompréhensions et les divergences d’opinions peuvent rapidement, si elles ne sont pas maîtrisées, fragiliser la cohésion sociale et menacer la paix. La Guinée, notre chère patrie, a une aspiration légitime et profonde : celle d’une paix durable, d’une cohésion nationale renforcée et d’un développement inclusif. Toutefois, nous devons faire face à des menaces sérieuses. Les discours de haine, les tensions communautaires et la manipulation des opinions, trop souvent amplifiés par les réseaux sociaux, fragilisent notre tissu social et alimentent la méfiance entre les citoyens.” Évoquant la diversité de Sonfonia, M. Sacko a rappelé : “Cette diversité est une richesse incontestable, mais elle impose un effort constant de dialogue, d’écoute mutuelle et de compréhension pour garantir le vivre-ensemble.” Il a ensuite réaffirmé la vision du gouvernement : “Notre vision est celle d’une consolidation de la paix où chaque citoyen, quelle que soit son appartenance, se sent écouté et respecté. C’est pourquoi, nous plaçons la jeunesse, qui représente le moteur de notre avenir collectif, et la cohésion sociale au centre de notre gouvernance et de notre stratégie de développement durable.”

Pour sa part, le vice-président de la Délégation spéciale de Sonfonia, Sayon Keira, a insisté sur la responsabilité collective en matière de sécurité. “La sécurité n’est pas l’affaire de quelqu’un, c’est plutôt une affaire de toute une communauté. À travers cette activité, il s’agit non seulement de renforcer les capacités des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mais aussi de créer une dynamique locale de vigilance, de médiation et d’anticipation. Car prévenir, c’est déjà protéger ; former, c’est déjà agir ; et unir nos forces, c’est déjà garantir la tranquillité publique et la cohésion sociale.”

Le responsable communal a souligné que la sécurité constitue le socle du développement local : “Les fondations de la sécurité sont celles sur lesquelles se construisent le développement durable. Sans elle, nos projets, nos rêves et nos ambitions communes perdent leur souffle. C’est pourquoi la commune de Sonfonia, fidèle à son rôle de proximité, s’investit activement dans la promotion du vivre-ensemble, la gestion pacifique des conflits et la sécurisation des espaces publics.” M. Keira a enfin réaffirmé l’engagement de la commune à faire de la prévention des conflits une priorité : “Face à cela, la prévention reste notre meilleure arme, et cette prévention passe par la formation, la sensibilisation et la concertation que nous entamons aujourd’hui ensemble. Je reste convaincu qu’à l’issue de cet atelier, chaque participant repartira mieux outillé pour le travail.”

Lancée officiellement le 28 octobre dernier dans la commune de Ratoma, cette série de formations s’inscrit dans une démarche progressive de sensibilisation et de renforcement des capacités sur tout l’axe Hamdallaye–Kagbelen. Elle doit s’achever ce mercredi dans la commune de Kagbelen.