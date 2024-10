Dans son adresse à la nation, à l’occasion de la fête de l’indépendance, le Président de la transition a partagé sa vision pour l’avenir de la Guinée.

Selon le général Mamadi Doumbouya, l’avenir du pays dépendra de la capacité de ses filles et fils à transformer les défis en opportunités. “Je suis convaincu qu’avec l’appui de chacun d’entre vous, la Guinée brillera non seulement comme le berceau de la liberté africaine, mais aussi comme un modèle de développement. Si nous restons unis, faisons preuve de tolérance et de respect mutuel, notre nation sortira renforcée de cette période”, a déclaré Mamadi Doumbouya.

“La Guinée que nous léguerons aux générations futures sera une Guinée de paix, de prospérité et de progrès”, a promis le chef de la junte au pouvoir depuis le 5 septembre 2021.

“Ensemble, nous devons écrire cette nouvelle page de notre histoire”, a-t-il souligné.