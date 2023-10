Lauriane Doumbouya, l’épouse du président de la transition, est arrivée à Labé, ce mercredi 4 octobre 2023. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la célébration de l’an 65 de l’indépendance de la Guinée.

Mme Doumbouya s’est fait accompagner par quelques membres du gouvernement de transition dont le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation. «En tant que première dame, nous sommes à ses côtés pour transmettre aux braves citoyens du Fouta les messages de paix, de quiétude et d’appel patriotique du chef de l’État, le Président Mamadi Doumbouya, en ces moments de commémoration de l’An 65 de notre indépendance. Nous nous inspirons du passé pour construire le futur ensemble, tel est le mot d’ordre de cette visite de 24 heures dans la cité de Karamo Alpha Mo Labé», a écrit Mory Condé sur Facebook.

Le patron du MATD indique que l’occasion sera mise à profit pour appeler tous les citoyens guinéens à se donner la main pour développer la Guinée. «Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis et bâtir un avenir prospère et harmonieux. Soyons fiers de notre nation et œuvrons main dans la main pour sa grandeur».