Originaire de Pita, Amadou Korka Diallo est l’une des victimes des violences du 28 septembre 2009 ayant comparu par devant le Tribunal criminel de Dixinn, ce mercredi 4 octobre 2023.

Revenant sur les faits, le quadragénaire a expliqué être sorti chez lui en compagnie de son frère. Arrivé au stade, la victime dit avoir subi une fracture au niveau du pied. «Ce lundi 28 septembre, à 6h, mon jeune frère est venu me chercher pour aller au stade. J’ai laissé ma femme couchée sans la réveiller, je suis parti avec mon frère. En cours de route, mon jeune frère a croisé un de ses amis. A trois, nous sommes partis pour le stade. Nous sommes passés par l’autoroute, nous sommes descendus au pont de Madina. Nous avons aperçu des policiers et des gendarmes alignés jusqu’au niveau de Dixinn terrasse. Au niveau de la Pharmacie centrale, nous avons trouvé Colonel Thieboro entouré d’une foule. Je lui ai entendu dire aux leaders que ce jour est férié de reporter leur meeting. De loin, j’ai aussi entendu des gens répondre que jamais dans ce pays, le 28 septembre n’a été déclaré comme étant férié. Nous avons continué au stade, nous avons trouvé beaucoup de gendarmes, de policiers et de bérets rouges.

A la rentrée, il y avait une foule immense c’est là que j’ai perdu de vue mon frère. Alors que je cherchais une issue, j’ai subi une fracture au pied, je suis tombé, j’ai saigné abondamment. J’ai appelé l’aide des policiers, leur chef s’est approché et m’a demandé de lui donner un numéro arguant qu’il voulait appelé un de mes proches mais j’ai refusé. Quelques heures après, il a envoyé un de ces officiers me chercher, tout autour de moi, il y avait du sang. J’ai été amené vers la route de Madina, au même moment j’ai aperçu beaucoup de pickups garés au carrefour. Ils lançaient des gaz lacrymogènes partout. Devant moi, deux jeunes ont été battus à mort par des gendarmes et des policiers», a t-il déclaré.

Poursuivant son témoignage, Korka dit avoir été conduit aux urgences de l’hôpital Donka où il a reçu les premiers soins et y passé la nuit avant de rentrer chez lui le lendemain.