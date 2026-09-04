« J’envoie un signal aux jeunes » : Bah Oury annonce 50 couveuses pour encourager l’élevage de poussins

Le Premier ministre Bah Oury veut encourager les jeunes Guinéens à se tourner davantage vers l’entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. À cet effet, il annonce avoir fait commander 50 couveuses électriques et solaires destinées à permettre à des jeunes de se lancer dans l’élevage de poussins. L’annonce a été faite lors d’une rencontre avec une délégation de ressortissants de Siguiri, venue remercier les autorités pour l’érection de la ville en région administrative.

Dans son intervention, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de multiplier les initiatives en faveur de l’emploi et de l’autonomisation des jeunes. Face aux difficultés d’insertion professionnelle, il estime que des alternatives doivent être trouvées, notamment à travers la formation et l’entrepreneuriat. « Il faut qu’on trouve des alternatives. Il faut qu’on occupe les jeunes, qu’ils aillent à l’école, qu’ils s’instruisent, qu’ils se forment, qu’ils aient du travail et que Siguiri puisse jouer son rôle de manière beaucoup plus effective parce que c’est l’une des régions les plus riches du pays », a-t-il rappelé. Bah Oury a également indiqué que le président Mamadi Doumbouya avait donné des instructions pour accompagner les initiatives portées par la jeunesse.

50 couveuses pour encourager l’élevage de poussins

Le Premier ministre affirme vouloir joindre l’acte au discours. Il a annoncé avoir déjà pris des dispositions pour mettre des couveuses à la disposition de jeunes désireux de se lancer dans cette activité. « De manière modeste, j’envoie un signal aux jeunes. J’ai fait commander 50 couveuses électriques et solaires pour que les jeunes apprennent à élever des poussins avec des œufs », a-t-il expliqué.

Pour Bah Oury, l’élevage de poussins peut constituer une activité accessible, susceptible de générer des revenus en peu de temps, malgré le faible intérêt qu’elle suscite actuellement auprès d’une partie de la jeunesse. « C’est une petite activité qu’on peut négliger. Mais si vous calculez, si tout se passe bien, il n’y a pas de raison que cela ne se passe pas bien que dans deux mois, trois mois, quatre mois, quelqu’un qui n’avait rien peut, se reconstruire, avoir un revenu et n’est pas obligé d’aller sous terre pour chercher quelques grammes d’or ».

Le chef du gouvernement estime par ailleurs que la Guinée dispose de nombreux atouts pour permettre aux jeunes de développer des activités économiques, mais que l’initiative et l’innovation doivent davantage être encouragées. « Il suffit d’avoir des initiatives, de l’innovation et de se mettre au travail avec l’effort. En peu de temps, on peut trouver les voies et moyens de se reconstruire, d’avoir des activités rémunératrices, de répondre aux besoins de la population pour une meilleure alimentation », a-t-il conclu.

Cette initiative du Premier ministre intervient alors que le manque d’opportunités d’emploi pousse de nombreux jeunes Guinéens à envisager l’immigration, y compris par des voies irrégulières, parfois au péril de leur vie.