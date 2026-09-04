Éliminatoires CAN 2027 : date, heure, stade… la Guinée fixée face à l’Afrique du Sud

Le Syli national est fixé sur son programme pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. À travers un communiqué publié ce jeudi, la Fédération Guinéenne de Football a dévoilé la date, le lieu et l’heure du choc entre l’Afrique du Sud et la Guinée.

À quelques jours du début de la campagne qualificative pour la prochaine CAN, les derniers réglages se précisent pour les différentes sélections engagées.

Pour cette première journée, Serhou Guirassy et ses coéquipiers se déplaceront en Afrique du Sud pour affronter les Bafana Bafana.

Selon la FGF, cette rencontre est programmée le samedi 26 septembre 2026 à l’Orlando Stadium de Johannesburg. Le coup d’envoi sera donné à 15h00, heure locale, soit 13h00 GMT.

Après ce déplacement en Afrique australe, le Syli national retrouvera son public à Conakry. La sélection guinéenne recevra le Kenya le 1er octobre prochain au compte de la deuxième journée des éliminatoires.