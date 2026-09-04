« Chaque véhicule remis est un bien public » : Dansa Kourouma appelle les députés à l’exemplarité

Les 147 députés de l’Assemblée nationale disposent désormais de leurs véhicules de fonction. La remise officielle de ces engins a eu lieu ce jeudi 3 septembre 2026, au cours d’une cérémonie présidée par le président de l’institution, Dansa Kourouma en présence des membres du gouvernement.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a adressé une mise en garde aux élus sur l’utilisation de ces moyens acquis sur fonds publics. Pour lui, la mise à disposition de ces véhicules ne doit pas être considérée comme un privilège lié au statut de député, mais comme un moyen supplémentaire destiné à l’exercice de leur mission.

Dansa Kourouma a ainsi appelé les parlementaires à faire preuve de responsabilité dans l’utilisation de ces véhicules. « Un moyen supplémentaire n’est jamais un privilège supplémentaire, il est d’abord une responsabilité supplémentaire Chaque véhicule remis aujourd’hui est un bien public. Et tout bien public impose une exigence : l’exemplarité dans son utilisation », a-t-il déclaré.

Le président de l’Assemblée nationale a également invité les élus à respecter la destination prévue pour ces véhicules ainsi que les règles encadrant leur utilisation. « Je vous invite donc à faire un usage strictement conforme à leur destination, dans le respect de la réglementation, des procédures établies et de la dignité attachée à la fonction de député ».

Au-delà de la question des véhicules, Dansa Kourouma a placé cette remise sous le signe de la responsabilité et de la confiance accordée aux représentants du peuple. « La confiance du peuple ne se renouvelle pas par les discours, elle se consolide par les actes, elle se mérite par le travail et elle se préserve par l’exemplarité », a-t-il précisé.

À travers ce message, le président de l’Assemblée nationale entend rappeler aux députés que les moyens mis à leur disposition dans le cadre de leur mandat restent des biens publics et doivent, à ce titre, être utilisés conformément aux règles en vigueur.