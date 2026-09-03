Interdiction des activités syndicales à la BCRG : Aboubacar Soumah brandit la menace de grève

La décision du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Karamo Kaba, d’interdire pour deux mois les activités de la délégation syndicale au sein de l’institution suscite une vive réaction du mouvement syndical.

Au lendemain de cette décision, l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) et la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée (FESABAG) tiennent ce jeudi 3 septembre 2026 une réunion d’urgence pour examiner la situation et décider de la conduite à tenir.

À l’issue de cette rencontre, les syndicalistes pourraient annoncer des actions de riposte. Selon Aboubacar Soumah, secrétaire général du SLECG et membre du bureau de l’USTG, une première démarche consistera à saisir le Conseil national du dialogue social (CNDS).

« C’est, en tout cas, une correspondance que [nous allons adresser] au CNDS », a annoncé Aboubacar Soumah dans l’émission Guinée Today sur Télé 24.

Au-delà de cette démarche, le responsable syndical prévient que le mouvement pourrait passer à une étape supérieure si aucune solution n’est trouvée. « Dans la mesure où on n’est pas écouté, l’option de grève n’est pas à écarter », a-t-il averti.

L’USTG entend également saisir le Premier ministre Bah Oury au sujet, selon Aboubacar Soumah, du « non-respect des engagements » pris par les autorités et en sa qualité de garant du dialogue social.

Le secrétaire général du SLECG a par ailleurs directement interpellé le gouverneur de la BCRG et l’a invité à revenir sur sa décision. « Ce que je peux dire au gouverneur, nous avons œuvré à ce qu’il n’y ait pas de grève à la BCRG. Mais nous avons été surpris de l’acte qu’il a pris contre nos camarades. […] Je lui demande de rapporter cette décision », a-t-il déclaré.

Alors que l’USTG annonce des démarches auprès du CNDS et du Premier ministre, l’option d’un mouvement de grève reste donc sur la table.

Les conclusions de la réunion d’urgence de la FESABAG sont désormais très attendues. Elles pourraient déterminer les prochaines actions du mouvement syndical et l’évolution du bras de fer avec la direction de la BCRG.