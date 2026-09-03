Guinée : drapeau en berne et obsèques nationales ce vendredi pour les 35 victimes de Dar-es-Salam

Les 35 victimes de l’éboulement survenu à la décharge de Dar-es-Salam seront inhumées ce vendredi 4 septembre 2026 au cimetière de Bambéto. L’annonce a été faite par le gouvernement guinéen dans un communiqué publié ce jeudi.

Selon le programme communiqué par les autorités, une prière mortuaire est prévue à 14 heures à la Mosquée Turque de Bambeto, avant le transfert des dépouilles au cimetière pour leur inhumation. En hommage aux victimes, le drapeau national sera également mis en berne ce vendredi sur l’ensemble du territoire guinéen, ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires de la Guinée à l’étranger.

Le gouvernement guinéen, qui réitère ses condoléances aux familles endeuillées, appelle par ailleurs à une mobilisation autour de cette cérémonie d’hommage. « Le gouvernement invite les familles et l’ensemble de la population à prendre part à cet hommage dans la dignité, le recueillement et le respect dû aux victimes et à leurs proches », indique le communiqué.

Cette cérémonie intervient après l’éboulement meurtrier survenu à la décharge de Dar-es-Salam, qui a fait 35 victimes selon le bilan communiqué par les autorités.