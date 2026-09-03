“Les corps ont été enterrés sans autopsie” : Cellou Dalein doute de l’enquête sur la fosse commune à Forécariah

La découverte de six corps dans une fosse commune à Forécariah continue de susciter des réactions dans la classe politique guinéenne. Invité de RFI ce jeudi 3 septembre 2026, l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a exprimé ses réserves quant à la conduite des enquêtes annoncées par les autorités.

Alors que le parquet de Forécariah a annoncé l’ouverture d’enquêtes pour faire la lumière sur cette découverte, le leader de l’UFDG se montre particulièrement critique. Il estime que les premières mesures prises autour des dépouilles ne sont pas de nature à favoriser l’établissement de la vérité.

«N’oubliez pas que cette fosse commune a été découverte non loin du camp de Kaléah, le camp occupé par les forces spéciales. Nous, nous avons appelé à conduire des enquêtes, mais déjà les premiers signes sont source d’inquiétude, dans la mesure où on a enterré les corps sans faire l’autopsie, sans avoir cherché à identifier les corps. Donc, il n’y a vraiment aucun signe d’espoir par rapport à ça », a-t-il déclaré.

Cellou Dalein Diallo a également établi un parallèle avec plusieurs cas de personnes portées disparues en Guinée, pour lesquels il affirme qu’aucune avancée significative n’a été enregistrée. « Il y a au moins une dizaine de jeunes, de citoyens, portés disparus et, jusqu’à présent, on n’a pas de résultat », regrette-t-il.

Dans un communiqué publié 24 heures après la découverte des six corps, la Commission nationale de défense et de sécurité avait appelé la population au calme et assuré que toutes les dispositions étaient prises pour faire la lumière sur cette affaire. Elle avait également indiqué que les résultats des enquêtes seraient communiqués au public.

Des annonces qui ne suffisent pas à rassurer l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. « Ça ne me rassure pas, dans la mesure où il y a eu beaucoup de cas déplorables qui appelaient des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes », a-t-il martelé.

Pour l’heure, les circonstances dans lesquelles ces six personnes ont trouvé la mort, ainsi que leur identité, restent à établir officiellement. Les résultats des enquêtes annoncées par les autorités sont donc particulièrement attendus.