Suite aux inondations dévastatrices survenues le mois dernier en Guinée, l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH) a estimé les besoins d’assistance à plus de 26 milliards 800 millions de francs guinéens. C’est ce qu’a rapporté mardi 3 septembre 2024, la Radiodiffusion télévision guinéenne (RTG), dans son journal de 20h30.

Selon nos confrères, ces inondations ont causé des dégâts matériels considérables et touché un nombre important de personnes, entraînant des déplacements de populations et l’inondation de vastes champs de riz.

Le rapport préliminaire de l’ANGUCH révèle que 477 ménages, soit 27 385 personnes ont été directement affectées par ces inondations. Parmi les victimes, on compte des femmes enceintes, des personnes âgées et des enfants. Les dommages matériels incluent également l’inondation de plus de 4 800 hectares de champs agricoles, menaçant gravement la sécurité alimentaire et les conditions de vie des habitants des zones sinistrées.

Malgré l’ampleur des dégâts et l’urgence de la situation, l’aide humanitaire tarde encore à se déployer, exacerbant les risques pour les populations vulnérables. C’est dans ce contexte que l’ANGUCH a organisé une rencontre avec les partenaires humanitaires opérant en Guinée, pour accélérer la réponse face à cette crise.

“L’évaluation est en cours. Vu le niveau de décrue, certaines localités restent inaccessibles. Les partenaires se sont engagés chacun dans son domaine. Il faut réagir, nous sommes dans l’urgence. Il est nécessaire que les gens soutiennent l’effort du gouvernement”, a déclaré le directeur général de l’ANGUCH, Lancei Touré.

Au cours d’une rencontre, les partenaires techniques et financiers auraient pris des engagements à court, moyen et long terme pour soutenir les efforts du gouvernement guinéen.