La commune de Sanoyah est au cœur d’un scandale, suite aux accusations graves portées par Mariam Condé, secrétaire générale de la délégation spéciale. Cette dernière accuse Aly Manden Mansa Keïta, président de la délégation spéciale, de harcèlement sexuel et de détournement des recettes de l’état civil, des allégations qui ont été officiellement soumises au Gouvernorat de Conakry, dans une lettre en date du 29 juillet 2024.

D’après Mariam Condé, Aly Manden Mansa Keïta aurait tenté de la séduire peu après son entrée en fonction, en lui offrant une voiture, une proposition qu’elle dit avoir refusée. “Ce n’était pas un véhicule de service mais un cadeau personnel, ce que je n’ai pas apprécié”, a-t-elle affirmé. Mme Condé soutient également que M. Keïta lui aurait fait des avances inappropriées, en évoquant une prétendue prédiction d’un marabout, selon laquelle sa venue à Sanoyah aurait été annoncée et qu’elle représenterait une bénédiction pour lui.

Elle rapporte les propos suivants de M. Keïta : “Avant ton arrivée, j’ai consulté un charlatan qui m’a décrit la personne qui viendrait ici comme secrétaire générale. Dès que je t’ai vue le jour de ton installation, je me suis rappelé cette prédiction. Tu es une bénédiction pour Sanoyah, particulièrement pour moi. Tu appartiens désormais à deux hommes car je n’arrive pas à te résister. Je ne dirai pas que je t’épouserai, mais je ferai tout pour te séparer de ton mari.”

Face à son refus, Mariam Condé affirme avoir été confrontée à un environnement de travail hostile, marqué par des maltraitances verbales et des intimidations. “Il me criait dessus, me renvoyait de son bureau à plusieurs reprises, et m’imposait des tâches tardives, me retenant au bureau jusqu’à 22h, alors que je réside à Koloma.”

En outre, Mariam Condé accuse Aly Manden Mansa Keïta de détournement de fonds publics. Elle mentionne le recrutement d’agents du service financier du cadastre qui, selon elle, collecteraient des fonds en son nom personnel. Elle ajoute que M. Keïta aurait détourné les recettes de l’état civil à son profit.

Dans une lettre adressée à la gouverneure de Conakry, Mahawa Sylla, Mariam Condé appelle à une intervention de celle-ci a: “À cette allure, je ne sais plus à quel saint me vouer, si ce n’est à votre haute autorité qui est notre tutelle administrative.”

Aly Manden Mansa Keïta, pour sa part, rejette catégoriquement ces accusations, les qualifiant de chantage et de tentative de dénigrement. “Je comprends que c’est l’expression d’une femme. C’est une sœur. Ça arrive. C’est un peu du dénigrement, mais en tant que responsable, il faut savoir accepter les coups bas. La personnalité implique de gérer les chantages. C’est la réalité de la vie. Si tout ce qu’ils disent est vrai, que Dieu les aide”, a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par mosaiqueguinee.com.

Ce scandale, qui prend de l’ampleur, pourrait faire l’objet d’une enquête approfondie pour rétablir la vérité. En attendant, la gouverneure de Conakry, Mahawa Sylla, est appelée à intervenir pour rétablir la sérénité et assurer la transparence au sein de l’administration communale de Sanoyah.