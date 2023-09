Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé, vient de réitérer la décision du CNRD interdisant toute manifestation sur la voie publique.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi 4 septembre 2023, Mory Condé soutient qu’à la veille de la “journée historique” du 5 septembre, les autorités de la transition comprennent «l’esprit patriotique de la population à commémorer les forces de défense et de sécurité».

Cependant, il dit constater avec “regret” l’existence d’un grand nombre d’annonces relatives à la célébration du 5 septembre. C’est pourquoi, il a ténu à rappeler et à réitérer «l’interdiction formelle» des mouvements de soutien et des manifestations sur la voie publique. Il met en garde « toutes les personnes qui enfreindraient cette mesure, prise dans le but essentiel de préserver la tranquillité publique et d’assurer aux citoyens le droit de vaquer à leurs Occupations sans entrave».

Par conséquent, le Ministre invite chacun à respecter cette interdiction et à faire preuve de responsabilité civique et dit exhorter également les citoyens à se conformer aux règles. Mory Condé a, pour finir, invité les gouverneurs, préfets, sous préfets et maires à faire respecter de façon stricte le contenu du présent communiqué. « En agissant ainsi, nous contribuerons tous à maintenir un environnement sécurisé, harmonieux et propice au développement de notre pays» .

Il faut rappeler qu’un concert dirigé par Takana Zion Oudy 1er etc….sera organisé au palais du peuple pour soutenir les actions du CNRD.