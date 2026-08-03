Guinée : le colonel Bienvenu Lamah élevé au grade de général de brigade

À travers un décret lu à la télévision nationale ce lundi 3 août 2026, le président Mamadi Doumbouya, a élevé le colonel Bienvenu Lamah à l’appellation et à la dignité de général de brigade.

Le décret précise que le colonel Bienvenu Lamah « est élevé à l’appellation et à la dignité de général de brigade ».

Cette élévation intervient une semaine après le verdict rendu par le Tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry, dans le cadre du second volet du procès du massacre du 28 septembre 2009.

À l’issue de cette décision de justice, le colonel Bienvenu Lamah a été remis en liberté après avoir passé près de deux ans en détention.