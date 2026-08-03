Départ en congé de Mamadi Doumbouya : l’armée réaffirme sa loyauté et appelle au calme

Quelques heures après le départ du président Mamadi Doumbouya, pour un congé annuel de quelques jours en Grèce, l’état-major général des armées est monté au créneau. Dans un communiqué lu ce lundi 3 août 2026 à la télévision nationale, les forces de défense et de sécurité ont réaffirmé leur fidélité au chef de l’État, leur engagement en faveur de la poursuite du processus de mise en place des institutions de la République et appelé les populations à ne pas céder à la désinformation.

Dans son communiqué, le chef d’état-major général des armées, le général Ibrahima Sory Bangoura, a tenu à rassurer les Guinéens à la suite du départ en congé annuel du président Mamadi Doumbouya.

S’exprimant au nom de l’ensemble des forces de défense et de sécurité, il a affirmé que l’armée demeure fidèle au chef de l’État, aux institutions de la République et au peuple guinéen. « L’état-major général des armées, au nom de l’ensemble des forces de défense et de sécurité, tient à rassurer le peuple guinéen de sa fidélité constante et de sa loyauté indéfectible envers le président de la République, les institutions de la République et le peuple de Guinée », indique le communiqué.

Les forces de défense et de sécurité réaffirment également leur engagement à poursuivre le processus de mise en place des institutions de la République dans le respect des dispositions prévues par la Constitution. « Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement permanent en faveur de la poursuite du processus de mise en place des institutions de la République, conformément aux dispositions prévues par la Constitution », souligne le texte.

Le communiqué met également en avant la détermination des forces de défense et de sécurité à accompagner les actions de refondation de l’État, dont « les résultats concrets sont déjà appréciés par nos populations », tout en assurant qu’elles resteront mobilisées pour préserver la stabilité intérieure et l’intégrité du territoire national.

« Elles rassurent de leur volonté à demeurer vigilantes pour la stabilité intérieure et l’intégrité du territoire national, des conditions indispensables à l’élan de développement déjà amorcé par notre pays », poursuit le communiqué.

L’état-major précise en outre que les forces de défense et de sécurité « useront de tous les moyens indispensables à l’accomplissement de leurs missions régaliennes » afin d’assurer la sécurité du territoire et des populations.

Il invite par ailleurs les citoyens à faire preuve de sérénité face aux rumeurs. « L’état-major général des armées invite les paisibles populations à ne pas céder à la désinformation et à demeurer sereines dans leurs activités quotidiennes », conclut le communiqué, avant d’adresser ses vœux d’agréables congés au président Mamadi Doumbouya, et à sa famille.