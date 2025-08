Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Conakry dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2025 ont causé un lourd bilan humain. À ce jour, 17 corps ont été retrouvés et une personne reste portée disparue, selon les autorités.

Une délégation composée de membres du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) et du gouvernement s’est rendue auprès des familles endeuillées pour leur exprimer la compassion et la solidarité du président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, ainsi que de l’ensemble du peuple guinéen.

« Les premières données faisaient état de 15 morts et de trois disparus. Au cours de la journée, deux corps ont été retrouvés. Le bilan provisoire s’élève désormais à 17 morts et un disparu », a indiqué le directeur général de l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH).

À Soumambossia 1, l’un des quartiers les plus touchés, Benjamin Kamano, unique survivant d’un drame familial, a reçu la visite de la délégation. Encore sous le choc, il livre un témoignage bouleversant : « Dieu m’a sauvé, je suis le seul survivant. On a retrouvé trois corps, il en reste encore un à ce jour. »

Parmi les membres de la délégation figurait la ministre de la Promotion féminine, de l’Action sociale et de la Protection des personnes vulnérables. Elle a transmis le message du chef de l’État : « Nous connaissons tous la sensibilité humaine du président Mamadi Doumbouya. Dès l’annonce des inondations, il a instruit le Premier ministre et les membres du CNRD de se rendre dans chaque famille endeuillée pour leur témoigner sa compassion et leur apporter le soutien du gouvernement et de la nation. »