À l’occasion de la Fête du Trône, célébrée chaque 30 juillet au Maroc pour marquer l’anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI, le président américain Donald Trump a adressé un message de félicitations au souverain marocain.

Dans ce message, il a réitéré le soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et à sa Proposition d’Autonomie, qualifiée de « seule base pour un règlement juste et durable » du conflit.

« Je tiens également à réaffirmer que les États-Unis d’Amérique reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et qu’ils soutiennent la Proposition d’Autonomie marocaine, sérieuse, crédible et réaliste », a souligné Donald Trump, rappelant l’engagement pris par son administration en décembre 2020.

Le message, empreint de cordialité, met également en avant l’importance du partenariat stratégique entre Rabat et Washington. « Les États-Unis d’Amérique attachent un grand prix au partenariat fort et durable qui nous lie au Maroc. Ensemble, nous œuvrons à faire avancer nos priorités communes en faveur de la paix et de la sécurité dans la région », a écrit Donald Trump, évoquant les Accords d’Abraham, la lutte contre le terrorisme et la coopération économique bilatérale.

L’ancien président a également exprimé sa volonté de voir cette collaboration se renforcer dans les années à venir : « Je me réjouis d’avance de pouvoir poursuivre notre collaboration pour la promotion de la stabilité, de la sécurité et de la paix régionales. »

Alors que l’administration de Joe Biden avait adopté une position plus prudente sur la question du Sahara marocain, notamment en limitant l’implication fédérale dans les investissements dans la région, l’administration Trump s’est distinguée par son engagement direct. La US International Development Finance Corporation (DFC), agence américaine de financement du développement, pourrait relancer des projets d’investissement dans des secteurs clés comme les énergies renouvelables, l’aquaculture, le tourisme ou encore l’exploitation minière dans les provinces du Sud marocain.