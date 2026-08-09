CAN féminine 2026 : l’Algérie renverse la Côte d’Ivoire et file en demi-finales

Les quarts de finale de la 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine ont débuté ce samedi. Pour la première affiche de la journée, l’Algérie a renversé la Côte d’Ivoire (2-1) au stade Prince Moulay Rachid de Casablanca et décroché son billet pour le dernier carré de la compétition.

Les Ivoiriennes se montrent les plus entreprenantes en début de rencontre et parviennent à ouvrir le score à la 30ᵉ minute grâce à Inès Konan.

L’attaquante de Strasbourg inscrit ainsi son quatrième but dans la compétition et permet aux Éléphantes de prendre l’avantage avant la pause. Mais la Côte d’Ivoire est réduite à dix juste avant la mi-temps, après l’expulsion de Nsira Ouedraogo à la 42ᵉ minute.

Au retour des vestiaires, les Algériennes profitent de leur supériorité numérique pour reprendre le contrôle de la rencontre. Elles parviennent à inverser la tendance en l’espace de quelques minutes grâce à Inès Khiri, qui égalise à la 59ᵉ minute, puis à Amira Braham, auteure du but de la victoire à la 64ᵉ minute.

L’Algérie s’impose finalement 2-1 et valide ainsi sa qualification pour les demi-finales. Cette victoire lui permet également de décrocher son billet pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.

En demi-finales, les Algériennes affronteront le vainqueur du quart de finale entre le Malawi et le Ghana, prévu dimanche au stade Al Madina de Rabat, à 20 h GMT.