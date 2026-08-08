Guinée : l’ANM annonce de fortes pluies et alerte sur les risques élevés d’inondation

L’Agence nationale de la météorologie (ANM) annonce un retour des fortes pluies sur plusieurs régions de la Guinée entre le dimanche 9 et le mardi 11 août 2026. L’institution météorologique appelle les populations à la vigilance face aux risques liés aux fortes précipitations.

Selon les prévisions de l’ANM, cette période sera marquée par « de fortes averses orageuses, accompagnées de vents relativement forts », particulièrement en Basse Guinée, mais également dans plusieurs autres localités du pays.

Les zones concernées comprennent notamment Conakry, Kindia, Coyah, Forécariah, Dubréka, Fria, Boké, Boffa, Télimélé, Faranah, Kérouané, Lélouma et Beyla, ainsi que plusieurs autres localités du territoire national.

L’ANM précise toutefois que des périodes d’accalmie, parfois relativement longues, pourront être observées entre les différents épisodes pluvieux.

Un risque élevé d’inondation

Face à l’intensité des précipitations attendues, l’Agence nationale de la météorologie alerte sur un « risque élevé d’inondation » dans plusieurs zones du pays.

L’institution invite ainsi les populations concernées à « redoubler de vigilance », notamment dans les zones habituellement exposées aux inondations, aux ruissellements et aux débordements.

L’ANM rappelle également que « la prudence de chacun contribue à réduire les risques » et encourage la population à suivre régulièrement ses informations officielles afin de rester informée de l’évolution de la situation météorologique.

Cette alerte intervient alors que de fortes pluies ont été enregistrées dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 août, notamment à Conakry, où plusieurs quartiers ont connu d’importantes précipitations.