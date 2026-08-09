CAN féminine 2026 : le Maroc prend sa revanche sur l’Afrique du Sud et file en demi-finales

La deuxième affiche des quarts de finale de la CAN féminine 2026 a tourné à l’avantage du Maroc, vainqueur de l’Afrique du Sud (2-1). Un succès au goût de revanche pour les Lionnes de l’Atlas, qui décrochent leur billet pour les demi-finales de la compétition.

Quatre ans après leur défaite en finale de la CAN 2022, disputée à domicile face aux Banyana Banyana, les Marocaines ont pris leur revanche ce samedi soir au stade Prince Moulay Hassan de Rabat.

Le Maroc s’offre l’Afrique du Sud dans la douleur

D’entrée de jeu, les joueuses de Jorge Vilda affichent leurs intentions et prennent le contrôle des débats. Leur domination est récompensée à la demi-heure de jeu avec l’ouverture du score signée Sakina Ouzraoui. Les Lionnes de l’Atlas regagnent ainsi les vestiaires avec un avantage précieux (1-0).

Au retour des vestiaires, les Marocaines reprennent sur le même rythme et continuent d’imposer leur maîtrise, aussi bien sur le plan technique que tactique. Le Maroc fait le break à la 51e minute grâce à Hanane Aït El Haj, qui transforme un penalty et permet aux siennes de prendre deux longueurs d’avance.

Mais les Sud-Africaines ne renoncent pas. À la 67e minute, Thembi Kgatlana réduit l’écart et relance complètement la rencontre. Revigorées par ce but, les Banyana Banyana accentuent la pression et poussent les Marocaines dans leurs derniers retranchements jusqu’au coup de sifflet final.

Malgré plusieurs occasions, l’Afrique du Sud ne parvient toutefois pas à revenir au score. Le Maroc s’impose finalement 2-1 et valide sa qualification pour le dernier carré.

Les Lionnes de l’Atlas disputeront leur demi-finale mercredi prochain à Rabat face au vainqueur du quart de finale entre le Nigeria et le Cameroun, programmé ce dimanche à Casablanca.

Cette qualification revêt également une importance particulière puisque le Maroc décroche, par la même occasion, son billet pour la prochaine Coupe du monde féminine, prévue en 2027 au Brésil.