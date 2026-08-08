L’épouse de Béla Bah pousse un cri de cœur : « Je sollicite l’aide du Procureur afin de connaître le lieu de détention de mon mari »

Quelques heures après avoir confirmé l’arrestation de son époux, l’activiste Béla Bah, Ami Bah interpelle la justice guinéenne. Elle sollicite l’intervention du procureur de la République afin d’obtenir des informations sur le lieu de détention et les conditions dans lesquelles son mari est retenu.

Dans une publication sur sa page Facebook, Ami Bah est revenue sur les circonstances de l’interpellation de son époux, survenue dans la soirée de ce samedi 8 août 2026.

Selon son récit, Béla Bah aurait été arrêté dans les locaux de son école par des hommes vêtus de tenues militaires et cagoulés. « Tout a commencé cet après-midi quand un enseignant m’a appelée pour m’informer que mon mari avait été enlevé dans son école par des hommes en tenue cagoulés », a-t-elle écrit.

Depuis cette interpellation, l’épouse de l’activiste affirme être dans l’incertitude quant à sa destination. Elle indique avoir saisi un avocat pour tenter d’obtenir des informations sur la situation de son mari. « J’ai contacté un avocat qui tente actuellement d’obtenir des informations », a-t-elle précisé.

Selon plusieurs sources, l’interpellation de Béla Bah serait intervenue après une publication faite plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux, dans laquelle l’activiste s’en serait pris au premier imam de la Grande Mosquée de Conakry.

Cette sortie faisait suite à des propos attribués à l’imam, qui appelait notamment à préserver la paix et cherchait à rassurer les citoyens.

Pour l’heure, Ami Bah affirme toutefois ignorer précisément les faits reprochés à son époux. Elle dénonce, par ailleurs, les conditions de son arrestation, qu’elle qualifie d’extrajudiciaire. « J’ignore ce qu’on lui reproche. Même si on lui reprochait quelque chose, la procédure légale aurait voulu qu’il soit convoqué dans les règles afin de se présenter de lui-même à la police ou à la gendarmerie. Mon mari n’a jamais fui ses responsabilités ; il se serait présenté sans hésiter », a-t-elle martelé.

Face à cette situation, elle sollicite directement l’intervention du procureur de la République afin d’être fixée sur le lieu où son mari est détenu. « Je sollicite l’aide de Monsieur le Procureur de la République afin de connaître le lieu de détention de mon mari », a-t-elle conclu.