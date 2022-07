Dans un communiqué rendu public ce lundi 4 juillet 2022, la coordination nationale du FNDC a dit avoir pris acte des conclusions de la réunion des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO tenue hier dimanche à Accra. Elle s’est réjouit également des décisions prises par l’institution sous régionale.

«La coordination nationale du FNDC se réjouit des décisions prises par les chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO concernant la crise politique qui prévaut en Guinée. Elle invite le CNRD et le Gouvernement à saisir cette opportunité pour s’inscrire dans la dynamique d’une mise en œuvre diligente des recommandations antérieures et actuelles de la CEDEAO à l’effet de trouver un consensus avec les forces vives de la nation sur la conduite de la transition», lit-on dans le document publié par le biais de la presse.

Dans cette même communication, le mouvement a dit marquer toute sa «disponibilité à œuvrer pour la réussite du dialogue annoncé sous les bons offices du médiateur désigné par la CEDEAO.»

Il a par ailleurs remercié Dr Mohamed Ibn Chambas pour «la sagesse et le sens de responsabilité dont il a fait preuve en se désistant de son rôle de facilitateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne pour favoriser une meilleure compréhension entre l’Organisation sous régionale et les autorités de la transition en Guinée.»