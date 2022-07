Le ministre des infrastructures et des transports a dévoilé l’état piteux des routes à l’intérieur du pays, au cours de l’immersion gouvernementale. Ce lundi, il a confié à la presse que sur un plan plus global, son département a trouvé des populations dans des difficultés matérielles et financières et dans des conditions de pauvreté extrême.

Yaya Sow a souligné à l’occasion de la conférence conjointe qu’il a animée avec son collègue de la Santé, qu’ils ont aussi rencontré des populations qui sont naturellement dans des conditions qui ne sont pas faciles : «Et si je prends sur le plan sectoriel, pour ce dont la gestion m’a été confiée, nous avons fait un constat global. L’état de dégradation des routes est très avancé. Des infrastructures sont inexistantes ou bien quand elles sont là, elles sont très dégradées. C’est un constat que nous avons fait d’abord à N’Nzérékoré. Quand vous allez à Yomou par exemple, c’est une préfecture qui est à l’abandon. Vous n’allez même pas trouver un bâtiment des travaux publics. À Lola, c’est pratiquement la même chose», a fait savoir le ministre des infrastructures et des transports.

Par ailleurs, il est revenu sur quelques progrès enregistrés dans la construction des routes par le gouvernement de la transition. Notamment au niveau des routes Coyah-Mamou ; Kissidougou-Gueckédou ; Macenta-Nzérékoré ; Kankan-Mandiana ; Kankan-Kissidougou, entre-autres.

À Labé, mentionne Yaya Sow, «nous avons trouvé le bilan positif…»

Djely Mamadou Kouyaté

628 38 09 89