Tensions à la Banque centrale : l’USTG et la FESABAG en concertation d’urgence face aux sanctions du Gouverneur

Le bras de fer s’intensifie au sommet de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG). Dans une circulaire datée du 1er septembre, le gouverneur Karamo Kaba a ordonné la suspension provisoire de la délégation syndicale ainsi que la mise à pied, pour une durée de deux mois (du 2 septembre au 1er novembre 2026), de 12 responsables syndicaux de l’institution.

Sont visés par cette note de service : Aboubacar Sidiki Camara, Tafsir Sow, Aboubacar Yansané, Jacob Kolié, Amadou Touré, Issa Keita, Nyéréké Théa, Momo Camara, Nyan Kèkpè Bamy, Adama Hawa Sow, M’Balia Sylla et Makalé Camara.

Cette mesure disciplinaire fait suite aux événements du 6 août dernier, au cours desquels des représentants syndicaux avaient tenté d’obtenir une audience auprès du gouverneur afin d’exiger la signature du protocole d’accord 2026.

Face à cette crise, l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) et la Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Microfinances de Guinée (FESABAG) se sont réunies d’urgence ce jeudi 3 septembre 2026 à Kaloum afin de définir la riposte et les démarches à entreprendre.

Dossier à suivre.